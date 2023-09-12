Планшетная выставка "Ништадтский мир" открылась в Петропавловской крепости

"Ништадтский мир" — выставка, посвящённая заключению мирного договора во время Великой Северной войны в 1721 году между Россией и Швецией, а также Дню перенесения из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. По распоряжению Петра I они были доставлены в Петербург.

"Он сделал то событие, 300-летие которого мы будем отмечать в будущем году. Это 300-летие перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского сюда, на невские берега. И, заложив Александро-Невский монастырь тогда ещё, Пётр I определил границы города", — подчеркнула главный научный сотрудник Государственного музея истории города Марина Логунова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На выставке представлены изображения медалей и гравюр, посвящённых Ништадтскому миру. А также материалы, которые показывают торжества по случаю переноса мощей.