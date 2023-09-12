Планшетная выставка "Ништадтский мир" открылась в Петропавловской крепости
Открытие выставки "Ништадтский мир". Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Ништадтский мир" — выставка, посвящённая заключению мирного договора во время Великой Северной войны в 1721 году между Россией и Швецией, а также Дню перенесения из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. По распоряжению Петра I они были доставлены в Петербург.
"Он сделал то событие, 300-летие которого мы будем отмечать в будущем году. Это 300-летие перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского сюда, на невские берега. И, заложив Александро-Невский монастырь тогда ещё, Пётр I определил границы города", — подчеркнула главный научный сотрудник Государственного музея истории города Марина Логунова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
На выставке представлены изображения медалей и гравюр, посвящённых Ништадтскому миру. А также материалы, которые показывают торжества по случаю переноса мощей.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла вторая выставка из цикла "Космонавт планеты Ленинград". Она посвящена лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, Герою России Сергею Крикалёву. Среди уникальных экспонатов: школьный дневник, пропуск в бассейн, медаль NASA и предметы, которые Крикалёв брал с собой в космические полёты.