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12 сентября, 16:43

Планшетная выставка "Ништадтский мир" открылась в Петропавловской крепости

<p>Открытие выставки "Ништадтский мир". Фото © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/09/12/vystavka-nishtadtskij-mir-otkrylas-v-petropavlovskoj-kreposti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Открытие выставки "Ништадтский мир". Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Ништадтский мир" — выставка, посвящённая заключению мирного договора во время Великой Северной войны в 1721 году между Россией и Швецией, а также Дню перенесения из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. По распоряжению Петра I они были доставлены в Петербург.

"Он сделал то событие, 300-летие которого мы будем отмечать в будущем году. Это 300-летие перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского сюда, на невские берега. И, заложив Александро-Невский монастырь тогда ещё, Пётр I определил границы города", подчеркнула главный научный сотрудник Государственного музея истории города Марина Логунова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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На выставке представлены изображения медалей и гравюр, посвящённых Ништадтскому миру. А также материалы, которые показывают торжества по случаю переноса мощей.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла вторая выставка из цикла "Космонавт планеты Ленинград". Она посвящена лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, Герою России Сергею Крикалёву. Среди уникальных экспонатов: школьный дневник, пропуск в бассейн, медаль NASA и предметы, которые Крикалёв брал с собой в космические полёты.

Полина Федотова
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