Власти Дании отказали во въезде в страну замглавы российского Минздрава
Посольство РФ в Дании: Замглавы Минздрава Салагая не пустили на совещание ВОЗ
Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю. Об этом во вторник, 12 сентября, информирует российское посольство в Копенгагене.
Представитель Минздрава планировал принять участие в совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое проходит в датской столице, но его развернули прямо в аэропорту.
"Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене", — говорится в сообщении российского дипведомства.
Российская сторона намерена добиваться объяснений и извинений по поводу произошедшего инцидента от датских властей.
Напомним, что с 1 сентября Дания потребовала сократить число дипломатов в Посольстве России. Там сочли что в российском представительстве в Копенгагене должны работать не более 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.
ТАСС / Владимир Гердо