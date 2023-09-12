Власти Дании отказали во въезде в страну замглавы российского Минздрава

Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю. Об этом во вторник, 12 сентября, информирует российское посольство в Копенгагене.

Представитель Минздрава планировал принять участие в совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое проходит в датской столице, но его развернули прямо в аэропорту.

"Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене", — говорится в сообщении российского дипведомства.

Российская сторона намерена добиваться объяснений и извинений по поводу произошедшего инцидента от датских властей.