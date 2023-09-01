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1 сентября, 14:56

Дания сокращает число российских дипломатов в Копенгагене до пяти

Дания потребовала сократить число дипломатов в Посольстве России в Копенгагене

Дания потребовала уравнять число дипломатов в Посольстве РФ в Копенгагене и дипмиссии королевства в Москве. Об этом сказано в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего Посольству Дании в Москве", заявили в министерстве.

Согласно принятому решению, в российском посольстве должны работать не более 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

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Работа торгпредства России в Кишинёве ограничена из-за отлёта дипломатов

А ранее власти Швеции заявили, что высылают пятерых российских дипломатов. Они якобы занимались там деятельностью, несовместимой с их статусом. Россия ответила зеркально.

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Wikipedia / Niels Elgaard Larsen

Андрей Бражников
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