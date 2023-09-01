Дания сокращает число российских дипломатов в Копенгагене до пяти
Дания потребовала сократить число дипломатов в Посольстве России в Копенгагене
Дания потребовала уравнять число дипломатов в Посольстве РФ в Копенгагене и дипмиссии королевства в Москве. Об этом сказано в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства страны.
"1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего Посольству Дании в Москве", — заявили в министерстве.
Согласно принятому решению, в российском посольстве должны работать не более 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.
А ранее власти Швеции заявили, что высылают пятерых российских дипломатов. Они якобы занимались там деятельностью, несовместимой с их статусом. Россия ответила зеркально.
Wikipedia / Niels Elgaard Larsen