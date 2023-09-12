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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 16:05
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Киев на Совбезе ООН уличили в попытке свалить провал контрнаступа на западные страны

Постпред при ООН Небензя: Киевский режим клянчит новое оружие с двойным напором

Украинский режим пытается свалить провал так называемого контрнаступления на западные страны, выставив в качестве главного аргумента нехватку вооружения. Об этом заявил во вторник на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

"Киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления", — отметил дипломат.

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Ранее Лайф писал, что неудачи на поле боя и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга Зеленского: рейтинг украинского лидера упал на 20% — до 50%. В то же время его антирейтинг достиг 30% и продолжает расти. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа.

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Марина Калегина
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