Украинский режим пытается свалить провал так называемого контрнаступления на западные страны, выставив в качестве главного аргумента нехватку вооружения. Об этом заявил во вторник на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

"Киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления", — отметил дипломат.

Ранее Лайф писал, что неудачи на поле боя и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга Зеленского: рейтинг украинского лидера упал на 20% — до 50%. В то же время его антирейтинг достиг 30% и продолжает расти. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа.