Кишат клещами и грибком: Сомнолог рассказал о худших подушках

Принято, что натуральные материалы всегда лучше искусственных. Но таким методом при выборе подушки руководствоваться нельзя. Как рассказал профессор, доктор медицинских наук и врач-сомнолог Роман Бузунов РИА "ФедералПресс", оптимально, если наполнитель подушек будет из латекса, пенополиуретана или холлофайбера.

Дело в том, что натуральные перья даже при незначительной влажности начинают источать неприятный запах, поскольку в них остаются частицы кожи птицы, которые становятся питательной средой для клещей и грибка. Как рассказал Бузунов, если в течение трёх лет использовать перьевую подушку и не ухаживать за ней, то она начинает весить на 20% больше, потому что там размножаются пухоеды и грибки, а также накапливаются отходы организма. За ночь в подушку впитывается около 100 миллилитров пота, содержащего токсины и тяжёлые металлы. Это около 100 литров за три года, подсчитал сомнолог.

Однако, подчеркнул Бузунов, и в синтетике тоже размножаются плесень и грибок. Врач привёл исследование, где в итоге в десяти подушках было обнаружено от четырёх до 16 видов грибков, включая опасные для больных бронхиальной астмой Aspergillus fumigatus. Подушки использовались от полутора до 20 лет.

"С каким бы наполнителем вы ни выбрали подушку, её необходимо регулярно чистить или стирать не реже чем раз в полгода (если разрешает производитель). Любую подушку целесообразно заменять раз в три года", — подчеркнул сомнолог.