Дикий кабан напал на малышей на детской площадке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону дикий кабан внезапно появился на детской площадке во дворе дома и попытался напасть на гулявших малышей. Кадрами делится Mash.

В Ростове-на-Дону дикий кабан напал на детей. Видео © t.me / Mash

Всё произошло возле ЖК "Парк Островского". Никто не заметил, откуда прибежало животное. Огромный кабан начал метаться по площадке, сшибая попадающихся ему на пути людей и врезаясь в тренажёры. Позже его видели у местного парка с разбитым в кровь пятачком.