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12 сентября, 17:00

Дикий кабан напал на малышей на детской площадке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону дикий кабан внезапно появился на детской площадке во дворе дома и попытался напасть на гулявших малышей. Кадрами делится Mash.

В Ростове-на-Дону дикий кабан напал на детей. Видео © t.me / Mash

Всё произошло возле ЖК "Парк Островского". Никто не заметил, откуда прибежало животное. Огромный кабан начал метаться по площадке, сшибая попадающихся ему на пути людей и врезаясь в тренажёры. Позже его видели у местного парка с разбитым в кровь пятачком.

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Ранее Лайф писал, что на Ямале поймали, усыпили и увезли в национальный парк медведя, кошмарившего местных жителей. Хищник разорил один из чумов и напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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