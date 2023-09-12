Дикий кабан напал на малышей на детской площадке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону дикий кабан внезапно появился на детской площадке во дворе дома и попытался напасть на гулявших малышей. Кадрами делится Mash.
В Ростове-на-Дону дикий кабан напал на детей. Видео © t.me / Mash
Всё произошло возле ЖК "Парк Островского". Никто не заметил, откуда прибежало животное. Огромный кабан начал метаться по площадке, сшибая попадающихся ему на пути людей и врезаясь в тренажёры. Позже его видели у местного парка с разбитым в кровь пятачком.
Ранее Лайф писал, что на Ямале поймали, усыпили и увезли в национальный парк медведя, кошмарившего местных жителей. Хищник разорил один из чумов и напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей.
Shutterstock