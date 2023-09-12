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12 сентября, 17:28

СБУ опровергла ложь Бабченко* об уголовном деле

"Страна.ua": СБУ заявила, что уголовного дела против Бабченко* нет

<p>Аркадий Бабченко*. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky</p>

Аркадий Бабченко*. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Служба безопасности Украины заявила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который известен работой на СБУ и инсценировкой своей смерти по её заданию в 2018 году.

"В Службе безопасности Украины удивились заявлению Бабченко* об открытии против него уголовного дела и сказали, что дела на него не открывали", — пишет издание "Страна.ua".

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Ранее украинские СМИ заявили со ссылкой на самого Бабченко*, что СБУ возбудила против него дело. Он утверждал, что после пересечения границы Незалежной сотрудники спецслужбы получили приказ задержать его и направить в Лукьяновский СИЗО. Дело связывалось с оскорблениями в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

Полина Федотова
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