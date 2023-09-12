СБУ опровергла ложь Бабченко* об уголовном деле

Служба безопасности Украины заявила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который известен работой на СБУ и инсценировкой своей смерти по её заданию в 2018 году.

"В Службе безопасности Украины удивились заявлению Бабченко* об открытии против него уголовного дела и сказали, что дела на него не открывали", — пишет издание "Страна.ua".

Ранее украинские СМИ заявили со ссылкой на самого Бабченко*, что СБУ возбудила против него дело. Он утверждал, что после пересечения границы Незалежной сотрудники спецслужбы получили приказ задержать его и направить в Лукьяновский СИЗО. Дело связывалось с оскорблениями в адрес украинского президента Владимира Зеленского.