Бабченко* заявил, что СБУ возбудила против него дело из-за оскорбления Зеленского
Klymenko Time: СБУ завела уголовное дело на журналиста Аркадия Бабченко*
Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко*. Об этом сообщает местное издание Klymenko Time со ссылкой на самого писателя.
По словам Бабченко, после пересечения границы Украины сотрудники спецслужбы получили приказ задержать его и направить в Лукьяновский СИЗО. При этом о том, на каких основаниях возбуждено уголовное дело, неизвестно. Как предположил журналист, это может быть реакцией властей Незалежной на его оскорбления в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
Бабченко* не был на Украине уже четыре года. При этом в России он не живёт уже с 2017-го. Весной в 2018 году украинские СМИ сообщали о его гибели — было организовано покушение, однако позднее он оказался живым и невредимым. Позже журналист раскрыл подробности инсценировки своей смерти. Известно, что в то время он активно сотрудничал с СБУ.
А недавно в Таллине был задержан мужчина 1977 года рождения за то, что забросал яйцами российское Посольство. В отношении него возбудили уголовное дело. СМИ писали, что это был бывший российский, а теперь украинский журналист Аркадий Бабченко*. Уточнялось, что он забросал яйцами стену здания дипмиссии в Эстонии на глазах у полицейских, а позже во сам всё сам признался. Российские дипломаты призвали наказать мужчину, в августе его оштрафовали.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.