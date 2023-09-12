Бабченко* заявил, что СБУ возбудила против него дело из-за оскорбления Зеленского

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко*. Об этом сообщает местное издание Klymenko Time со ссылкой на самого писателя.

По словам Бабченко, после пересечения границы Украины сотрудники спецслужбы получили приказ задержать его и направить в Лукьяновский СИЗО. При этом о том, на каких основаниях возбуждено уголовное дело, неизвестно. Как предположил журналист, это может быть реакцией властей Незалежной на его оскорбления в адрес украинского президента Владимира Зеленского.