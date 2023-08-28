В Эстонии оштрафовали Бабченко*, закидавшего Посольство РФ яйцами
Забросавший яйцами Посольство РФ в Таллине Бабченко* заявил о штрафе в 100 евро
Журналиста Аркадия Бабченко*, который ныне проживает в Эстонии, оштрафовали за то, что он в ночь на 30 июля бросил яйца в здание Посольства РФ в Таллине. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.
Бабченко* бросил в здание российской дипмиссии четыре яйца, после чего попытался скрыться, но был задержан полицией. Сумма штрафа для него составила 100 евро.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Таллине полицейские задержали мужчину 1977 года рождения, который забросал яйцами Посольство России. Против него было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, речь шла о бывшем российском, а теперь украинском журналисте Аркадии Бабченко*. Сообщалось, что он забросал яйцами стену здания дипмиссии в Эстонии прямо на глазах у полицейских, за что тут же был задержан. Позже сам Бабченко* признался, что произошедшее — его рук дело. При этом российские дипломаты призвали наказать мужчину.
Напомним, в России Аркадий Бабченко* не живёт с 2017 года. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но позднее он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко* извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky