В Австрии пока не изымали машины у россиян
Таможня Австрии: В настоящее время случаев конфискации авто и личных вещей не было
На данный момент таможня Австрии не отмечает случаев конфискации автомобилей с российскими номерами или личных вещей граждан РФ в связи с санкциями.
"Нашему информационному центру ничего об этом неизвестно. Поскольку подобные вопросы возникали или задавались неоднократно, мы уже переадресовали их в вышестоящий специализированный отдел и ожидаем в ближайшее время информацию по этому поводу. Насколько нам известно, в настоящее время в Австрии таких случаев не было", — ответили ТАСС в австрийской таможенной службе.
Ранее в МИД Финляндии опровергли запрет въезда для зарегистрированных в РФ машин. Глава санкционного отдела министерства Пиа Сариваара сообщила журналистам, что информация о том, что машины с российскими номерами не будут пропускать или станут конфисковывать при въезде, недостоверна. По её словам, если бы такое решение было принято, то МИД уведомил бы о нём заранее.
Shutterstock