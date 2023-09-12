В Австрии пока не изымали машины у россиян

На данный момент таможня Австрии не отмечает случаев конфискации автомобилей с российскими номерами или личных вещей граждан РФ в связи с санкциями.

"Нашему информационному центру ничего об этом неизвестно. Поскольку подобные вопросы возникали или задавались неоднократно, мы уже переадресовали их в вышестоящий специализированный отдел и ожидаем в ближайшее время информацию по этому поводу. Насколько нам известно, в настоящее время в Австрии таких случаев не было", — ответили ТАСС в австрийской таможенной службе.