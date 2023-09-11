Желающим поехать в ЕС россиянам рассказали, как не остаться голым на границе

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала санкции Евросоюза в отношении личных вещей россиян. По её мнению, это очередное русофобское правило европейские власти будут применять на полную катушку, поэтому, чтобы не остаться с голой пятой точкой на границе, юрист рекомендовала не ввозить в ЕС действительно что-то ценное.

"Надо и брать с собой не чемодан, а какой-то тряпочный баул, надевать строго какие-то пуховики. Не надевать ни кожу, ни какие-то полудрагоценные, драгоценные камни. То есть ехать во всём том, что не запрещено этими законами", — сказала Ярмуш в эфире радио "Комсомольская правда".