Желающим поехать в ЕС россиянам рассказали, как не остаться голым на границе
Юрист Ярмуш: Собравшимся в ЕС россиянам пора доставать баулы и старые пуховики
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала санкции Евросоюза в отношении личных вещей россиян. По её мнению, это очередное русофобское правило европейские власти будут применять на полную катушку, поэтому, чтобы не остаться с голой пятой точкой на границе, юрист рекомендовала не ввозить в ЕС действительно что-то ценное.
"Надо и брать с собой не чемодан, а какой-то тряпочный баул, надевать строго какие-то пуховики. Не надевать ни кожу, ни какие-то полудрагоценные, драгоценные камни. То есть ехать во всём том, что не запрещено этими законами", — сказала Ярмуш в эфире радио "Комсомольская правда".
Она убеждена, что европейские таможенники будут отнимать у россиян абсолютно все вещи, которые попадают в перечень ЕК. В этом случае рисковать — тайно пытаться провезти "запрещёнку" — юрист не рекомендует, так как нарушителю грозит реальный тюремный срок.
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия запретила въезд в ЕС россиянам на личных авто, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и другими личными вещами. Дмитрий Медведев считает, что таким решением Брюссель показал: россияне для них — люди второго сорта. Зампред Совбеза РФ предложил в связи с этим приостановить дипломатические отношения с ЕС.
ТАСС / picture alliance / photothek