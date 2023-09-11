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11 сентября, 17:33

Желающим поехать в ЕС россиянам рассказали, как не остаться голым на границе

Юрист Ярмуш: Собравшимся в ЕС россиянам пора доставать баулы и старые пуховики

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала санкции Евросоюза в отношении личных вещей россиян. По её мнению, это очередное русофобское правило европейские власти будут применять на полную катушку, поэтому, чтобы не остаться с голой пятой точкой на границе, юрист рекомендовала не ввозить в ЕС действительно что-то ценное.

"Надо и брать с собой не чемодан, а какой-то тряпочный баул, надевать строго какие-то пуховики. Не надевать ни кожу, ни какие-то полудрагоценные, драгоценные камни. То есть ехать во всём том, что не запрещено этими законами", — сказала Ярмуш в эфире радио "Комсомольская правда".

Она убеждена, что европейские таможенники будут отнимать у россиян абсолютно все вещи, которые попадают в перечень ЕК. В этом случае рисковать — тайно пытаться провезти "запрещёнку" — юрист не рекомендует, так как нарушителю грозит реальный тюремный срок.

"Обдерут 100%": Собравшимся в ЕС россиянам дали дельный совет

"Обдерут 100%": Собравшимся в ЕС россиянам дали дельный совет

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия запретила въезд в ЕС россиянам на личных авто, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и другими личными вещами. Дмитрий Медведев считает, что таким решением Брюссель показал: россияне для них — люди второго сорта. Зампред Совбеза РФ предложил в связи с этим приостановить дипломатические отношения с ЕС.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / photothek

Наталья Исакова
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