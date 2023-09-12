ООН отреагировала на обвинения Украины в недостаточной эффективности

Организация Объединённых Наций в рамках зерновой сделки успешно создала действенную платформу, в которой объединила представителей Москвы, Киева и Анкары. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Черноморская инициатива, хоть и не была планом мирного урегулирования, является единственной структурой, в которой собрались за одним столом украинские и российские военные, представители ООН и Турции. Я думаю, что была создана очень полезная платформа, и мы надеемся, что сможем возобновить операции", — заявил Дюжаррик, отвечая на заявление украинских властей о неэффективности организации.