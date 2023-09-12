ООН отреагировала на обвинения Украины в недостаточной эффективности
Организация Объединённых Наций в рамках зерновой сделки успешно создала действенную платформу, в которой объединила представителей Москвы, Киева и Анкары. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Черноморская инициатива, хоть и не была планом мирного урегулирования, является единственной структурой, в которой собрались за одним столом украинские и российские военные, представители ООН и Турции. Я думаю, что была создана очень полезная платформа, и мы надеемся, что сможем возобновить операции", — заявил Дюжаррик, отвечая на заявление украинских властей о неэффективности организации.
Он также добавил, что ООН чётко высказывала позицию по нарушениям международного права в свете украинского конфликта.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить возникновение продовольственного кризиса в мире.
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