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12 сентября, 19:45

ООН отреагировала на обвинения Украины в недостаточной эффективности

Организация Объединённых Наций в рамках зерновой сделки успешно создала действенную платформу, в которой объединила представителей Москвы, Киева и Анкары. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Черноморская инициатива, хоть и не была планом мирного урегулирования, является единственной структурой, в которой собрались за одним столом украинские и российские военные, представители ООН и Турции. Я думаю, что была создана очень полезная платформа, и мы надеемся, что сможем возобновить операции", — заявил Дюжаррик, отвечая на заявление украинских властей о неэффективности организации.

Он также добавил, что ООН чётко высказывала позицию по нарушениям международного права в свете украинского конфликта.

В Кремле двумя словами описали состояние зерновой сделки

В Кремле двумя словами описали состояние зерновой сделки

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ не может быть исключена из зерновой сделки из-за риска напряжённости. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить возникновение продовольственного кризиса в мире.

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Unsplash / Matthew TenBruggencate

Полина Федотова
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