При крушении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
На месте падения Су-24 в Волгоградской области жертв и разрушений нет. Об этом заявили в администрации Калачёвского района.
"Жертв и разрушений нет", — приводит сообщение РИА "Новости".
Напомним, самолёт Су-24 потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полёта. Воздушное судно было без боекомплекта и упало в безлюдной местности.
Ранее Лайф рассказывал о крушении Су-30 в Калининградской области. Причиной стала техническая неисправность истребителя.
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