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12 сентября, 19:55

При крушении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал

На месте падения Су-24 в Волгоградской области жертв и разрушений нет. Об этом заявили в администрации Калачёвского района.

"Жертв и разрушений нет", — приводит сообщение РИА "Новости".

Напомним, самолёт Су-24 потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полёта. Воздушное судно было без боекомплекта и упало в безлюдной местности.

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение на Камчатке

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение на Камчатке

Ранее Лайф рассказывал о крушении Су-30 в Калининградской области. Причиной стала техническая неисправность истребителя.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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