Белоруссия на последней минуте упустила ничью с Израилем в отборе Евро-2024

Сборная Белоруссии в концовке упустила ничью с командой Израиля в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол уже в компенсированное время забил Габи Каниховски.

Израильтяне набрали 11 очков и идут вторыми в группе I. Белоруссия располагается на пятой строчке с активом в четыре балла. Возглавляет группу Швейцария, которая в параллельном матче победила Андорру со счётом 3:0.