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12 сентября, 21:04

Белоруссия на последней минуте упустила ничью с Израилем в отборе Евро-2024

Сборная Белоруссии в концовке упустила ничью с командой Израиля в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол уже в компенсированное время забил Габи Каниховски.

Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче отбора Евро-2024

Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче отбора Евро-2024

Израильтяне набрали 11 очков и идут вторыми в группе I. Белоруссия располагается на пятой строчке с активом в четыре балла. Возглавляет группу Швейцария, которая в параллельном матче победила Андорру со счётом 3:0.

Ранее Лайф рассказывал, что Сборная Португалии без Криштиану Роналду одержала самую крупную победу в истории. Пострадала команда Люксембурга.

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X / ABFF | Belarus Premier league

Артур Лапсаков
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