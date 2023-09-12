Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче отбора Евро-2024

Сборная Италии победила команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Поединок проходил в Милане и завершился со счётом 2:1.

Оба мяча в составе победителей забил Давиде Фраттези (12-я и 29-я минуты), у украинцев отметился Андрей Ярмоленко (41-я).

Италия, одержавшая первую победу под руководством Лучано Спаллетти, набрала семь очков и опередила Украину, также имеющую семь баллов, выйдя в турнирной таблице на второе место. В другом матче группы Северная Македония победила Мальту (2:0) и с семью очками идёт четвёртой.