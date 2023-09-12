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12 сентября, 20:52

Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче отбора Евро-2024

<p>Итальянские футболисты после победы над Украиной. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Azzurri/status/1701699704801873991/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nazionale Italiana</a></p>

Итальянские футболисты после победы над Украиной. Обложка © X / Nazionale Italiana

Сборная Италии победила команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Поединок проходил в Милане и завершился со счётом 2:1.

Оба мяча в составе победителей забил Давиде Фраттези (12-я и 29-я минуты), у украинцев отметился Андрей Ярмоленко (41-я).

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Италия, одержавшая первую победу под руководством Лучано Спаллетти, набрала семь очков и опередила Украину, также имеющую семь баллов, выйдя в турнирной таблице на второе место. В другом матче группы Северная Македония победила Мальту (2:0) и с семью очками идёт четвёртой.

Сегодня, 12 сентября, матч провела и сборная России. Это была товарищеская встреча с Катаром, которая завершилась вничью — 1:1. После игры главный тренер команды Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги.

Артур Лапсаков
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