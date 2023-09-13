Сборная Норвегии с Холандом обыграла Грузию на отборочном матче Евро-2024
Матч между сборными Норвегии и Грузии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года завершился победой скандинавов. Встреча состоялась в Осло. На момент финального свистка хозяева поля вели со счётом 2:1.
Голами отличились Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор, которые отправили мячи в ворота соперников на 25-й и 33-й минутах. Сократить отставание грузинской команде помог Буду Зивзивадзе, забивший уже в компенсированное время.
Победа позволила норвежцам занять третье место в турнирной таблице группы А с активом семь очков. Грузинская сборная идёт четвёртой с четырьмя баллами.
Днём ранее сборная Португалии одержала крупнейшую победу в своей истории в матче отбора на Евро-2024. Команда обыграла гостей из Люксембурга с разгромным счётом 9:0.
X / Fotballandslaget