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Опубликовано 12 сентября 2023, 21:39

Сборная Норвегии с Холандом обыграла Грузию на отборочном матче Евро-2024

Матч между сборными Норвегии и Грузии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года завершился победой скандинавов. Встреча состоялась в Осло. На момент финального свистка хозяева поля вели со счётом 2:1.

Голами отличились Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, которые отправили мячи в ворота соперников на 25-й и 33-й минутах. Сократить отставание грузинской команде помог Буду Зивзивадзе, забивший уже в компенсированное время.

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Победа позволила норвежцам занять третье место в турнирной таблице группы А с активом семь очков. Грузинская сборная идёт четвёртой с четырьмя баллами.

Днём ранее сборная Португалии одержала крупнейшую победу в своей истории в матче отбора на Евро-2024. Команда обыграла гостей из Люксембурга с разгромным счётом 9:0.

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X / Fotballandslaget

Илья Пушкарев
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