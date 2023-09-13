Сборная Норвегии с Холандом обыграла Грузию на отборочном матче Евро-2024

Матч между сборными Норвегии и Грузии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года завершился победой скандинавов. Встреча состоялась в Осло. На момент финального свистка хозяева поля вели со счётом 2:1.

Голами отличились Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, которые отправили мячи в ворота соперников на 25-й и 33-й минутах. Сократить отставание грузинской команде помог Буду Зивзивадзе, забивший уже в компенсированное время.

Победа позволила норвежцам занять третье место в турнирной таблице группы А с активом семь очков. Грузинская сборная идёт четвёртой с четырьмя баллами.