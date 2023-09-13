В Петербурге на складе загорелся картон на площади 800 квадратов

На складе в Санкт-Петербурге загорелся картон. Как сообщили в телеграм-канале МЧС России, площадь возгорания составляет 800 квадратов.

В Петербурге горит производственно-складское здание на площади 800 кв. м. Видео © МЧС России

На месте работают 46 человек и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.