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12 сентября, 21:50

В Петербурге на складе загорелся картон на площади 800 квадратов

На складе в Санкт-Петербурге загорелся картон. Как сообщили в телеграм-канале МЧС России, площадь возгорания составляет 800 квадратов.

В Петербурге горит производственно-складское здание на площади 800 кв. м. Видео © МЧС России

На месте работают 46 человек и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

А ранее мощный пожар разгорелся на битумном заводе в Башкирии. Предварительно, произошло возгорание неиспользуемой мазутной ямы на территории предприятия ООО "Девон".

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Кадр из видео МЧС России

Лариса Сафронова
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