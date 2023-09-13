Эксперт объяснил, как НАТО призналось в непрофессионализме из-за ВС РФ

Североатлантический альянс признал, что недооценил уровень обороны российских войск, координируя действия ВСУ в рамках контрнаступления. Происходящее говорит о превосходстве стратегического гения Генштаба ВС России над коллективным разумом военачальников стран НАТО, уверен военный эксперт Борис Рожин.

"Мы сейчас видим заявления, что, мол, мы недооценили русские минные поля, мы недооценили упорство и самоотверженность русских солдат, мы недооценили — доходит до смешного — значение роли кустарников на передовой и ещё что-то. То есть это очевидное признание их собственных ошибок", — приводит его слова телеканал "Царьград".

Допущенные просчёты вынуждают противника закидывать российские позиции "пушечным мясом", не жалея людских ресурсов. В Киеве считают, что рано или поздно оборона ВС РФ дрогнет под давлением. Впрочем, уверен Рожин, за несколько месяцев контрнаступа эта тактика не принесла Украине сколь-нибудь значимых успехов.