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13 сентября, 03:25

В Чехии желающие могут поступить на военную службу онлайн

Минобороны Чехии сообщило об открытии виртуального пункта набора в армию

В Чехии открыли виртуальный пункт набора военнослужащих, все желающие служить (армия страны контрактная с 2005 года — Прим. Лайфа) могут подать заявку в электронном виде. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на Министерство обороны республики.

Ресурс создан с целью "упростить процесс для заинтересованных сторон и сотрудников рекрутинговой системы" и "приблизить армию к жителям страны". По словам министра обороны Яны Черноховой, сайт будет публиковать информацию о вооружённых силах — для тех, кто задумался о службе, но пока недостаточно осведомлён, чтобы принять решение. Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржегка со своей стороны отметил, что нужно идти в ногу со временем, ведь новое поколение, выросшее в Интернете, "хочет всё делать быстро".

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Обложка ©

Unsplash / Jiri Horych

Лариса Сафронова
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