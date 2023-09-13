В Чехии желающие могут поступить на военную службу онлайн

В Чехии открыли виртуальный пункт набора военнослужащих, все желающие служить (армия страны контрактная с 2005 года — Прим. Лайфа) могут подать заявку в электронном виде. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на Министерство обороны республики.

Ресурс создан с целью "упростить процесс для заинтересованных сторон и сотрудников рекрутинговой системы" и "приблизить армию к жителям страны". По словам министра обороны Яны Черноховой, сайт будет публиковать информацию о вооружённых силах — для тех, кто задумался о службе, но пока недостаточно осведомлён, чтобы принять решение. Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржегка со своей стороны отметил, что нужно идти в ногу со временем, ведь новое поколение, выросшее в Интернете, "хочет всё делать быстро".