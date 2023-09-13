Гагин: Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за наступления Армии России

Сотрудники Службы безопасности Украины буквально сбежали из Купянска, что говорит об успешности наступления российских военных на этом направлении. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Маркером того, что оно [наступление] успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы", — сообщил он в интервью РИА "Новости", добавив, что в городе остался "некий оперативный состав" противника.