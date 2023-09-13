Гагин: Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за наступления Армии России
Сотрудники Службы безопасности Украины буквально сбежали из Купянска, что говорит об успешности наступления российских военных на этом направлении. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
В беседе с РИА "Новости" он указал, что маркером успешного наступления может служить уже давно проведённая эвакуация архивов СБУ и государственной службы. В городе же, указал Гагин, остался "некий оперативный состав" противника. Такое положение вещей, по мнению советника Дениса Пушилина, больше напоминает бегство.
А ранее экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, были поражены военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.
t.me / Служба безпеки України