Гагин: Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за наступления Армии России
Сотрудники Службы безопасности Украины буквально сбежали из Купянска, что говорит об успешности наступления российских военных на этом направлении. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"Маркером того, что оно [наступление] успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы", — сообщил он в интервью РИА "Новости", добавив, что в городе остался "некий оперативный состав" противника.
По мнению Гагина, такое положение вещей больше напоминает бегство.
А ранее экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, были поражены военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.
t.me / Служба безпеки України