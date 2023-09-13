Володин заявил о сокрушительном поражении Запада в торговой войне против РФ
Володин: США и ЕС проиграли в торговой войне против России
Несмотря на огромное желание ослабить и "разделить" Россию, США и Евросоюз проиграли торговую войну против Москвы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем разделить нашу страну, о чём публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развёрнутая торговая война против России ими проиграна", — написал он в телеграм-канале.
По словам Володина, политика Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию России стала реализовываться с началом развития нашего государства. В "бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства" западные представители активизировали политику антироссийских санкций, однако совершенно не ожидали, что она ударит в первую очередь по ним самим, отметил депутат.
"Их борьба против России ударила по ним самим. Преступные шаги против нашей страны оказались неэффективными", — указал парламентарий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявлял, что введённые против России западные санкции не помешали ей стать самой крупной европейской экономикой. Пострадал не только Вашингтон, но и многие европейские государства, в том числе Германия, которая по итогам 2022 года выпала из первой пятёрки рейтинга ведущих экономик мира. А например, Украина, которая в 2012 году находилась на 38-й строчке, теперь сместилась на 50-ю.
ТАСС / Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ