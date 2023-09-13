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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 09:11

Володин заявил о сокрушительном поражении Запада в торговой войне против РФ

Володин: США и ЕС проиграли в торговой войне против России

Несмотря на огромное желание ослабить и "разделить" Россию, США и Евросоюз проиграли торговую войну против Москвы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем разделить нашу страну, о чём публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развёрнутая торговая война против России ими проиграна", — написал он в телеграм-канале.

По словам Володина, политика Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию России стала реализовываться с началом развития нашего государства. В "бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства" западные представители активизировали политику антироссийских санкций, однако совершенно не ожидали, что она ударит в первую очередь по ним самим, отметил депутат.

"Их борьба против России ударила по ним самим. Преступные шаги против нашей страны оказались неэффективными", — указал парламентарий.

ВТО: Санкции против РФ негативно повлияют на большинство экономик
ВТО: Санкции против РФ негативно повлияют на большинство экономик

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявлял, что введённые против России западные санкции не помешали ей стать самой крупной европейской экономикой. Пострадал не только Вашингтон, но и многие европейские государства, в том числе Германия, которая по итогам 2022 года выпала из первой пятёрки рейтинга ведущих экономик мира. А например, Украина, которая в 2012 году находилась на 38-й строчке, теперь сместилась на 50-ю.

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ТАСС / Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ

Николь Вербер
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