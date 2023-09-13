Несмотря на огромное желание ослабить и "разделить" Россию, США и Евросоюз проиграли торговую войну против Москвы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем разделить нашу страну, о чём публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развёрнутая торговая война против России ими проиграна", — написал он в телеграм-канале.

По словам Володина, политика Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию России стала реализовываться с началом развития нашего государства. В "бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства" западные представители активизировали политику антироссийских санкций, однако совершенно не ожидали, что она ударит в первую очередь по ним самим, отметил депутат.

"Их борьба против России ударила по ним самим. Преступные шаги против нашей страны оказались неэффективными", — указал парламентарий.