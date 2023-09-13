В Петербурге задержали безработного диверсанта, который поджёг сотовую вышку

Силовики задержали в Санкт-Петербурге диверсанта, совершившего поджог вышки сотовой связи. По данным SHOT, он повредил оборудование на улице Брянцева в понедельник, 11 сентября.

Результат преступной деятельности первым заметил старший инженер, приехавший проверить отказавшую технику. Он вызвал экстренные службы.

По данным телеграм-канала, диверсантом оказался 41-летний местный житель. Он ранее не был судим и нигде не работает. На данный момент на мужчину составлено административное дело за хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.