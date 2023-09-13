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13 сентября, 06:48

В Петербурге задержали безработного диверсанта, который поджёг сотовую вышку

Силовики задержали в Санкт-Петербурге диверсанта, совершившего поджог вышки сотовой связи. По данным SHOT, он повредил оборудование на улице Брянцева в понедельник, 11 сентября.

Результат преступной деятельности первым заметил старший инженер, приехавший проверить отказавшую технику. Он вызвал экстренные службы.

По данным телеграм-канала, диверсантом оказался 41-летний местный житель. Он ранее не был судим и нигде не работает. На данный момент на мужчину составлено административное дело за хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

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Лайф писал о задержании в Ярославле двух 18-летних парней, планировавших сжечь телекоммуникационную вышку по заданию украинских кураторов. Они были взяты с поличным.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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