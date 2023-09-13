МЧС предупредило жителей Сочи о смерчах над морем от Магри до Весёлого

Жителей и гостей Сочи предупредили о приближающихся смерчах, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период с 8 до 10 часов 13 сентября и до конца суток 13 сентября на участке Магри – Весёлое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели посоветовали местным по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу обязательно брать документы и деньги, небольшой запас продуктов, воды и медикаменты. При этом во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле. Также стоит особенно остерегаться порванных электропроводов, строений, высоких деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов.