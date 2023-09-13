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13 сентября, 07:32

МЧС предупредило жителей Сочи о смерчах над морем от Магри до Весёлого

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Жителей и гостей Сочи предупредили о приближающихся смерчах, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период с 8 до 10 часов 13 сентября и до конца суток 13 сентября на участке Магри – Весёлое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели посоветовали местным по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу обязательно брать документы и деньги, небольшой запас продуктов, воды и медикаменты. При этом во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле. Также стоит особенно остерегаться порванных электропроводов, строений, высоких деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов.

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Ранее штормовое предупреждение в Сочи было объявлено 9 сентября. Тогда из-за угрозы формирования смерчей над морем были закрыты все местные пляжи. В связи с непогодой мэр города Алексей Копайгородский поручил местным службам работать в усиленном режиме.

Николь Вербер
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