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13 сентября, 07:29

Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани

Очередное заседание "московского" формата по Афганистану состоится 28 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме.

"Я хотела бы подтвердить его проведение, оно состоится 29 сентября в Казани. Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков", — сказала она.

По словам дипломата, на встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, а также вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. Она отметила, что по итогам заседания ожидается принятие совместного заявления сторон.

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ТАСС / Владислав Шатило

Матвей Константинов
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