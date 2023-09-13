Захарова назвала "терпилами" российских миллиардеров, которых обокрал Запад

Некоторые российские бизнесмены, уехавшие на Запад и лишившиеся там своих активов, продолжают подвергаться за рубежом унижениям, но терпят, так как присягнули иностранным элитам. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской программе на радио Sputnik.

"Они понуро ходят по улицам западных столиц, отбиваясь от украинских журналистов, от экстремистов, которые им буквально в лицо плюют, обзывают, как хотят, шпыняют. И всё равно — понурое терпение. Не смирение, нет. А именно поведение, простите меня, терпил", — поделилась она.

По её словам, это похоже на стокгольмский синдром, когда жертва влюбляется в своего мучителя. Захарова напомнила, что больше всего эти бизнесмены боялись потери состояний и унижений, теперь за границей сбылись оба их страха. Но Запад продолжает понукать ими, а бывшие "небожители" из России покорно на всё соглашаются.

"Всё слетело, и, как в сказке, все увидели обыкновенный ослиный хвост", — резюмировала Захарова.