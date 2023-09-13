МИД РФ: Москва выразила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах

Россия выразила демарш Азербайджану из-за заявления Баку о выборах в новых субъектах РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведён демарш. Мы высказали всё по этому поводу", — сказала она журналистам в ходе брифинга.