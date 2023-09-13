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13 сентября, 08:00

МИД РФ: Москва выразила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах

Россия выразила демарш Азербайджану из-за заявления Баку о выборах в новых субъектах РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведён демарш. Мы высказали всё по этому поводу", — сказала она журналистам в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что власти Азербайджана должны проявлять к вопросу территориальной целостности России такое же уважение, на которое рассчитывают сами по отношению к территориальной целостности их республики.

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Лайф рассказывал, что с 8 по 10 сентября по всей России прошли очередные региональные и муниципальные выборы. Причём жители новых регионов шли на них, как на праздник, однако не только для того, чтобы проголосовать за конкретного кандидата, но и чтобы выразить поддержку самому факту вхождения субъектов в состав Российской Федерации.

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Николь Вербер
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