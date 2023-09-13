Назван кандидат на место Мизулиной в СФ от Омской области
Губернатор Хоценко: Замглавы "Сириуса" сменит Мизулину в СФ от Омской области
Сенатора от Омской области в Совфеде Елену Мизулину предлагается заменить на замглавы федеральной территории "Сириус" Ивана Евстифеева. С такой инициативой выступил избранный губернатор региона Виталий Хоценко.
"Мы будем предлагать в Совет Федерации Евстифеева Ивана Александровича. Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области и в районе, и в правительстве региона. И главным федеральным инспектором трудился в Администрации Президента", — поделился он с ТАСС.
Сейчас Евстифеев числится в должности заместителя руководителя федеральной территории "Сириус". Мизулина представляет Омскую область в Совфеде с 2015 года.
Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко победил на выборах руководителя региона. Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки всех протоколов кандидат от "Единой России" набрал 76,33% голосов.
ТАСС / Михаил Терещенко