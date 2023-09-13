Назван кандидат на место Мизулиной в СФ от Омской области

Сенатора от Омской области в Совфеде Елену Мизулину предлагается заменить на замглавы федеральной территории "Сириус" Ивана Евстифеева. С такой инициативой выступил избранный губернатор региона Виталий Хоценко.

"Мы будем предлагать в Совет Федерации Евстифеева Ивана Александровича. Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области и в районе, и в правительстве региона. И главным федеральным инспектором трудился в Администрации Президента", — поделился он с ТАСС.