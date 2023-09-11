Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах руководителя региона. Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки всех протоколов кандидат от "Единой России" набрал 76,33% голосов.

Его оппонент Андрей Алёхин от КПРФ получил 10,8%, Владимир Казанин от "Коммунистов России" набрал 6,1%, а Максим Макаленко от ЛДПР — 4,68%.