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11 сентября, 01:33

Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области

Виталий Хоценко победил на выборах главы Омской области, набрав 76,33% голосов

<p>Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко. Обложка ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/72132/photos/72463" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru</a></p>

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко. Обложка © kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах руководителя региона. Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки всех протоколов кандидат от "Единой России" набрал 76,33% голосов.

Его оппонент Андрей Алёхин от КПРФ получил 10,8%, Владимир Казанин от "Коммунистов России" набрал 6,1%, а Максим Макаленко от ЛДПР — 4,68%.

37-летний Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в конце марта. Он сменил на этом посту Александра Буркова, подавшего в отставку. Ранее Хоценко работал в должности председателя Правительства ДНР.

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Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов одержал победу на губернаторских выборах в Магаданской области. Кресло сохранил и действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Оксана Попова
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