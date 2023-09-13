Пекин потребовал объяснений слов Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк должен объяснить свои слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Я не имею представления о предпосылках данного заявления. Он должен дать разъяснение и объясниться", — сказала она.
Дипломат напомнила, что Пекин "неизменно занимает ответственную позицию" по конфликту на Украине, стремясь к его мирному урегулированию путём переговоров. Она отметила, что "этот человек" — Подоляк — должен добросовестно проанализировать ситуацию и "выработать правильное отношение".
Напомним, в интервью одному из украинских СМИ Михаил Подоляк назвал "слабый интеллектуальный потенциал" проблемой Индии и Китая. По его словам, эти страны, равно как и Турция, зарабатывают на украинском конфликте, прикрываясь красивой фразой о национальных интересах.
Getty Images / Emin Sansar