Пекин потребовал объяснений слов Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк должен объяснить свои слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Я не имею представления о предпосылках данного заявления. Он должен дать разъяснение и объясниться", — сказала она.

Дипломат напомнила, что Пекин "неизменно занимает ответственную позицию" по конфликту на Украине, стремясь к его мирному урегулированию путём переговоров. Она отметила, что "этот человек" — Подоляк — должен добросовестно проанализировать ситуацию и "выработать правильное отношение".