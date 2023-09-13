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13 сентября, 09:22

Пекин потребовал объяснений слов Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк должен объяснить свои слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Я не имею представления о предпосылках данного заявления. Он должен дать разъяснение и объясниться", сказала она.

Дипломат напомнила, что Пекин "неизменно занимает ответственную позицию" по конфликту на Украине, стремясь к его мирному урегулированию путём переговоров. Она отметила, что "этот человек" — Подоляк — должен добросовестно проанализировать ситуацию и "выработать правильное отношение".

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Напомним, в интервью одному из украинских СМИ Михаил Подоляк назвал "слабый интеллектуальный потенциал" проблемой Индии и Китая. По его словам, эти страны, равно как и Турция, зарабатывают на украинском конфликте, прикрываясь красивой фразой о национальных интересах.

Обложка ©

Getty Images / Emin Sansar

Матвей Константинов
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