Фон дер Ляйен раскрыла европейское видение перемирия между Россией и Украиной
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет для Украины справедливого и устойчивого мира
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза" и затронула в ней тему Украины. Она поделилась европейским видением мира между Москвой и Киевом.
"Мы хотим мира на Украине, но чтобы он был справедливым и устойчивым", — сказала фон дер Ляйен, её речь транслирует аудиовизуальная служба ЕК.
Ранее в Совфеде заявили, что России не подходит перспектива заморозки конфликта на Украине. По словам сенатора Владимира Джабарова, любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем.