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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 09:20

Фон дер Ляйен раскрыла европейское видение перемирия между Россией и Украиной

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет для Украины справедливого и устойчивого мира

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза" и затронула в ней тему Украины. Она поделилась европейским видением мира между Москвой и Киевом.

"Мы хотим мира на Украине, но чтобы он был справедливым и устойчивым", сказала фон дер Ляйен, её речь транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

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Ранее в Совфеде заявили, что России не подходит перспектива заморозки конфликта на Украине. По словам сенатора Владимира Джабарова, любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем.

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Андрей Бражников
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