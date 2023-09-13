Фон дер Ляйен раскрыла европейское видение перемирия между Россией и Украиной

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза" и затронула в ней тему Украины. Она поделилась европейским видением мира между Москвой и Киевом.

"Мы хотим мира на Украине, но чтобы он был справедливым и устойчивым", — сказала фон дер Ляйен, её речь транслирует аудиовизуальная служба ЕК.