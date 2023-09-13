Уролог раскрыл, какие продукты поднимут тестостерон и вернут мужчине сексуальное влечение

Тестостерон — главный гормон, оказывающий влияние на функционирование половых органов мужчины, развитие мышечной системы, рост волос и другие метаболические процессы в организме. Об этом рассказал Лайфу Алексей Волков, врач – уролог-андролог "СМ-Клиники". Также специалист пояснил, что тестостерон регулирует половое поведение и имеет значительное влияние на сексуальное влечение к противоположному полу.

"Мужское здоровье, как репродуктивное, так и физическое, в значительной степени зависит от уровня тестостерона в организме. Этот гормон оказывает сильное влияние на работу половых органов, половое поведение, формирование мышц, рост волос, распределение жира на теле, обмен жиров, белков и углеводов", — пояснил врач.

Волков утверждает, что для достижения и поддержания оптимального уровня тестостерона необходимо следовать определённым рекомендациям. Они включают правильное питание, умеренные физические нагрузки, полноценный отдых, минимизацию стрессовых ситуаций, а также регулярную сексуальную активность.

"Если говорить о рационе, который будет способствовать повышению и поддержанию уровня тестостерона, то можно выделить ряд продуктов. Это, в частности, устрицы, содержащие большое количество цинка. Этот микроэлемент не только естественным образом способствует повышению уровня тестостерона, но и влияет на качество спермы и здоровье репродуктивной функции", — рассказал врач.

Ещё один важный продукт, который врач порекомендовал включить в рацион, — зелень. По словам уролога, это отличный источник полезных для мужского здоровья микроэлементов, в том числе магния, который напрямую влияет на уровень тестостерона.

Также врач посоветовал есть больше куриных яиц. Они являются источником белка, холестерина, витамина D и жирных кислот омега-3, которые способствуют выработке тестостерона. Кроме того, по словам специалиста, это отличный помощник при наращивании мышечной массы.

"Богата омега-3 жирными кислотами, необходимыми для поддержания мужского здоровья, жирная рыба: скумбрия, сельдь, форель", — рассказал Волков.

Кроме того, врач посоветовал включить в рацион ягоды, преимущественно вишню и гранат. По словам собеседника Лайфа, они богаты антиоксидантами, которые защищают клетки, вырабатывающие тестостерон. Способствует выработке этого гормона и горький шоколад.