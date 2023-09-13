Сибиряк получил 7 лет колонии за призывы убивать русских и взорвать Крымский мост
Суд приговорил к 7 годам тюрьмы жителя Канска за призывы подорвать Крымский мост
В Канске Красноярского края местный житель получил семь лет колонии за призывы в соцсети расправляться с русскими и подорвать Крымский мост. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что суд отправил в колонию на три года блогершу Парвину Абузарову из Казани, которая высказывалась против СВО и призывала российских солдат к дезертирству.
ТАСС / Сергей Мальгавко