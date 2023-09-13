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13 сентября, 09:58

Сибиряк получил 7 лет колонии за призывы убивать русских и взорвать Крымский мост

Суд приговорил к 7 годам тюрьмы жителя Канска за призывы подорвать Крымский мост

В Канске Красноярского края местный житель получил семь лет колонии за призывы в соцсети расправляться с русскими и подорвать Крымский мост. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", — уточнили в ведомстве.

В Красноярске таможенник призывал вступать в ряды украинских террористов

В Красноярске таможенник призывал вступать в ряды украинских террористов

Ранее Лайф писал, что суд отправил в колонию на три года блогершу Парвину Абузарову из Казани, которая высказывалась против СВО и призывала российских солдат к дезертирству.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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