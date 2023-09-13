Колокольцев призвал активнее использовать вытрезвители для борьбы с преступностью

В России следует расширить систему вытрезвителей, чтобы эффективнее бороться с преступлениями на почве алкогольного опьянения. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

"В настоящее время учреждения открыты в 26 субъектах РФ. Практически во всех регионах, где они есть, прослеживается динамика сокращения количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения", — пояснил он.

По его словам, всем российским регионам следует перенять опыт по использованию вытрезвителей. Как добавил Колокольцев, только за первое полугодие этого года каждый четвёртый нетрезвый россиянин, попадавшийся полицейским, не осознавал происходящее вокруг и не понимал, где его дом. А такие нетрезвые и несознательные граждане несут опасность как для окружающих, так и сами могут попасть в беду, заключил глава МВД.