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13 сентября, 11:10

Временный поверенный в делах Молдавии прибыл в МИД России

Временный поверенный в делах Молдавии в России прибыл в МИД РФ, пишет ТАСС.

Дипломат был вызван во внешнеполитическое ведомство из-за ситуации с депортацией руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

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Напомним, власти Молдавии депортируют руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. По словам журналиста, сотрудники миграционной службы не дали ему даже собрать вещи и позаботиться о домашних животных. Посол РФ в Кишинёве уже в курсе случившегося.

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ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Константинов
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