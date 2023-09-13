Временный поверенный в делах Молдавии прибыл в МИД России

Временный поверенный в делах Молдавии в России прибыл в МИД РФ, пишет ТАСС.

Дипломат был вызван во внешнеполитическое ведомство из-за ситуации с депортацией руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

Напомним, власти Молдавии депортируют руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. По словам журналиста, сотрудники миграционной службы не дали ему даже собрать вещи и позаботиться о домашних животных. Посол РФ в Кишинёве уже в курсе случившегося.