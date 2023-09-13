Россиянин тайком намыл золота на 100 млн в Якутии и попался из-за случайности

В Якутии мужчина несколько лет жил в лесу и незаконно намывал золото на местной реке, но когда стал вывозить драгоценный металл на сумму в 100 миллионов рублей, то попался правоохранителям. Об этом пишет SHOT.

Мужчину остановили инспекторы на федеральной трассе "Колыма". Под задним сиденьем в его автомобиле лежало несколько свёртков с металлом жёлтого цвета. Экспертиза доказала, что это было золото весом 18 килограммов. Сначала мужчина попытался объяснить, что просто нашёл драгоценный металл в реке Бурустах, но позже сознался в содеянном.

Нарушителем оказался 51-летний уроженец Амурской области, который уже был судим по статье "Незаконный оборот драгметаллов". Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.