Землю накрыл магнитный шторм: Как защитить себя 13,14 и 15 сентября
13 сентября началось усиление геомагнитного фона, которое затронуло всех жителей России. Согласно прогнозам метеорологов, магнитная буря продлится примерно три дня — с 13 по 15 сентября 2023 года.
Синоптики предупредили об усилении возмущений на Солнце с 13 по 15 сентября 2023 года. Фото © Braňo / Unsplash
В большинстве городов страны геомагнитные волнения будут достигать четырёх баллов, что соответствует значению "малая буря". Это может вызвать некоторое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Кроме того, Институт прикладной геофизики (ИПГ) прогнозирует сбои в радиосвязи на коротких волнах в определённые часы суток. Вспышечная солнечная активность ожидается умеренной, но возможны вспышки класса X, которые являются самыми мощными. Обычно такие вспышки происходят около десяти раз в год.
Почему происходят магнитные бури?
Магнитные бури на Земле происходят из-за целого ряда различных факторов, которые могут включать солнечные вспышки, изменения в солнечном ветре и процессы внутри Земли. Вспышки на Солнце вызывают мощный выброс энергии и частиц, которые достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая магнитные бури. Изменения в солнечном ветре также могут влиять на магнитное поле Земли, создавая магнитные бури. Кроме того, землетрясения и вулканическая активность внутри Земли могут вызывать колебания магнитного поля, приводящие к магнитным бурям. Хотя магнитные бури, как правило, не представляют прямой опасности, они могут влиять на работу электронных устройств, систем связи и здоровье некоторых людей, чувствительных к таким явлениям. Их называют метеопатами, и таким людям в ближайшие три дня точно не поздоровится.
Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности
Метеочувствительные люди могут ощущать даже малейшие колебания магнитного поля Земли. И хотя симптомы у всех проявляются по-разному, есть общие, которые присущи большинству представителей человечества. О них Лайф расскажет ниже:
- головная боль;
- резкие скачки артериального давления;
- головокружение;
- учащённое сердцебиение;
- затруднённое дыхание;
- нарушение сна, бессонница;
- рассеянность, раздражительность, тревожность;
- усталость;
- боль в суставах, ломота в костях;
- обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Многих интересует, как снять головную боль во время магнитной бури. Фото © Noah Buscher / Unsplash
Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь 13–15 сентября
Разобравшись с общими и самыми популярными симптомами, вы теперь знаете, что магнитные бури довольно неприятное явление и лучше к нему готовиться, особенно если вы относите себя к метеочувствительным людям. Чтобы не только более легко перенести этот период, но и не навредить себе ещё больше, следует соблюдать рекомендации, которые определяют, что нежелательно или даже запрещено делать во время геоштормов.
- Во время магнитных бурь стоит избегать работы с техникой.
- Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
- По возможности метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания.
- Не используйте слишком часто телефон или компьютер.
- Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.
- Также следует следить за эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не подвергаться стрессу.
Как магнитные бури влияют на технику и гаджеты
Магнитные бури могут оказывать влияние на технику и гаджеты, особенно на те, которые используют магнитные поля или чувствительны к ним. Например, магнитные бури могут вызывать сбои в работе навигационных систем, таких как GPS, из-за искажения сигналов. Также магнитные бури могут влиять на коммуникационные системы, такие как радио и телевидение, из-за помех в сигнале. Кроме того, магнитные бури могут вызвать проблемы с электрическими сетями, такие как перепады напряжения или отключение электроэнергии. В целом, хотя магнитные бури и могут влиять на технику, большинство устройств достаточно устойчивы к этим воздействиям и не испытывают серьёзных проблем.