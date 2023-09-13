Землю накрыл магнитный шторм: Как защитить себя 13,14 и 15 сентября 13 сентября началось усиление геомагнитного фона, которое затронуло всех жителей России. Согласно прогнозам метеорологов, магнитная буря продлится примерно три дня — с 13 по 15 сентября 2023 года. 13 сентября, 13:00 Синоптики предупредили об усилении возмущений на Солнце с 13 по 15 сентября 2023 года. Фото © Braňo / Unsplash

В большинстве городов страны геомагнитные волнения будут достигать четырёх баллов, что соответствует значению "малая буря". Это может вызвать некоторое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Кроме того, Институт прикладной геофизики (ИПГ) прогнозирует сбои в радиосвязи на коротких волнах в определённые часы суток. Вспышечная солнечная активность ожидается умеренной, но возможны вспышки класса X, которые являются самыми мощными. Обычно такие вспышки происходят около десяти раз в год.

Почему происходят магнитные бури?

Магнитные бури на Земле происходят из-за целого ряда различных факторов, которые могут включать солнечные вспышки, изменения в солнечном ветре и процессы внутри Земли. Вспышки на Солнце вызывают мощный выброс энергии и частиц, которые достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая магнитные бури. Изменения в солнечном ветре также могут влиять на магнитное поле Земли, создавая магнитные бури. Кроме того, землетрясения и вулканическая активность внутри Земли могут вызывать колебания магнитного поля, приводящие к магнитным бурям. Хотя магнитные бури, как правило, не представляют прямой опасности, они могут влиять на работу электронных устройств, систем связи и здоровье некоторых людей, чувствительных к таким явлениям. Их называют метеопатами, и таким людям в ближайшие три дня точно не поздоровится.

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

Метеочувствительные люди могут ощущать даже малейшие колебания магнитного поля Земли. И хотя симптомы у всех проявляются по-разному, есть общие, которые присущи большинству представителей человечества. О них Лайф расскажет ниже:

головная боль;

резкие скачки артериального давления;

головокружение;

учащённое сердцебиение;

затруднённое дыхание;

нарушение сна, бессонница;

рассеянность, раздражительность, тревожность;

усталость;

боль в суставах, ломота в костях;

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Многих интересует, как снять головную боль во время магнитной бури. Фото © Noah Buscher / Unsplash

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь 13–15 сентября

Разобравшись с общими и самыми популярными симптомами, вы теперь знаете, что магнитные бури довольно неприятное явление и лучше к нему готовиться, особенно если вы относите себя к метеочувствительным людям. Чтобы не только более легко перенести этот период, но и не навредить себе ещё больше, следует соблюдать рекомендации, которые определяют, что нежелательно или даже запрещено делать во время геоштормов.

Во время магнитных бурь стоит избегать работы с техникой .

. Нежелательно садиться за руль , даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.

, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям. По возможности метеопату лучше отказаться от работы , которая требует сосредоточенности и внимания.

, которая требует сосредоточенности и внимания. Не используйте слишком часто телефон или компьютер.

слишком часто или компьютер. Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.

тяжёлой активностью. Также следует следить за эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не подвергаться стрессу.

Как магнитные бури влияют на технику и гаджеты

Магнитные бури могут оказывать влияние на технику и гаджеты, особенно на те, которые используют магнитные поля или чувствительны к ним. Например, магнитные бури могут вызывать сбои в работе навигационных систем, таких как GPS, из-за искажения сигналов. Также магнитные бури могут влиять на коммуникационные системы, такие как радио и телевидение, из-за помех в сигнале. Кроме того, магнитные бури могут вызвать проблемы с электрическими сетями, такие как перепады напряжения или отключение электроэнергии. В целом, хотя магнитные бури и могут влиять на технику, большинство устройств достаточно устойчивы к этим воздействиям и не испытывают серьёзных проблем.

Авторы Андрей Ананьев