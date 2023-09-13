Опубликован первый трейлер фильма "Бременские музыканты"
В России появился трейлер к новым "Бременским музыкантам". Фильм снят режиссёром Алексеем Нужным, который известен по лентам "Я худею" и "Громкая связь". Премьера состоится 1 января 2024 года.
Трейлер новых "Бременских музыкантов". Видео © YouTube / Central Partnership
Любимая многими сказка сохранит основной стержень сюжета, но заиграет новыми красками за счёт юмора, необычных поворотов в развитии событий и дополнительных персонажей. Однако главные герои останутся неизменными. Роль Трубадура досталась Тихону Жизневскому, а Принцессы — Валентине Ляпиной. Также на экране появятся Сергей Бурунов (Король), Константин Хабенский (Сыщик), Дмитрий Дюжев (Осёл), Мария Аронова (Атаманша).
Зрители узнают о детстве Трубадура, его знакомстве с животными, а путешествовать герои отправятся по России. Авторы отметили, что для ленты использованы известные по одноимённому мультфильму песни советского композитора Геннадия Гладкова, без которых невозможно представить "Бременских музыкантов".
Ранее сообщалось, что сериал "Папины дочки. Новые" выйдет 18 сентября на СТС, а после премьеры новые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Start.
YouTube / Central Partnership