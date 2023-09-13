Опубликован первый трейлер фильма "Бременские музыканты"

В России появился трейлер к новым "Бременским музыкантам". Фильм снят режиссёром Алексеем Нужным, который известен по лентам "Я худею" и "Громкая связь". Премьера состоится 1 января 2024 года.

Трейлер новых "Бременских музыкантов". Видео © YouTube / Central Partnership

Любимая многими сказка сохранит основной стержень сюжета, но заиграет новыми красками за счёт юмора, необычных поворотов в развитии событий и дополнительных персонажей. Однако главные герои останутся неизменными. Роль Трубадура досталась Тихону Жизневскому, а Принцессы — Валентине Ляпиной. Также на экране появятся Сергей Бурунов (Король), Константин Хабенский (Сыщик), Дмитрий Дюжев (Осёл), Мария Аронова (Атаманша).

Зрители узнают о детстве Трубадура, его знакомстве с животными, а путешествовать герои отправятся по России. Авторы отметили, что для ленты использованы известные по одноимённому мультфильму песни советского композитора Геннадия Гладкова, без которых невозможно представить "Бременских музыкантов".