В Саранске 23-летний парень удалил висячую родинку и неожиданно для всех умер в тот же день

В Саранске молодой парень скончался после удаления папилломы в местной частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

"В сентябре 2023 года на сайте регионального СМИ в сети Интернет размещена публикация о том, что в одной из больниц республики скончался 23-летний пациент. Согласно размещённой информации, молодому человеку удалили папиллому в частной клинике", — говорится в сообщении ведомства.

После, казалось бы, успешно проведённой операции врачи отпустили пациента домой, однако там ему резко поплохело. Родные вызвали скорую, которая снова доставила парня в больницу. Врачи делали всё возможное и боролись за жизнь молодого человека, однако спасти его, увы, не смогли. Теперь в деле разбираются правоохранители, организована процессуальная проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.