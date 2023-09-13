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13 сентября, 13:15

В Саранске 23-летний парень удалил висячую родинку и неожиданно для всех умер в тот же день

Житель Саранска умер после удаления папилломы в частной клинике

В Саранске молодой парень скончался после удаления папилломы в местной частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

"В сентябре 2023 года на сайте регионального СМИ в сети Интернет размещена публикация о том, что в одной из больниц республики скончался 23-летний пациент. Согласно размещённой информации, молодому человеку удалили папиллому в частной клинике", — говорится в сообщении ведомства.

После, казалось бы, успешно проведённой операции врачи отпустили пациента домой, однако там ему резко поплохело. Родные вызвали скорую, которая снова доставила парня в больницу. Врачи делали всё возможное и боролись за жизнь молодого человека, однако спасти его, увы, не смогли. Теперь в деле разбираются правоохранители, организована процессуальная проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф рассказывал, как на Сахалине женщину чуть не убила куриная кость. Она прошла вниз по кишечнику почти на 2,5 метра и была на подходе к толстой кишке, однако из-за спаек в брюшной полости не смогла продвинуться дальше. В итоге врачи удалили четырёхсантиметровый предмет из тела пациентки и спасли ей жизнь.

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Shutterstock

Николь Вербер
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