В Саранске 23-летний парень удалил висячую родинку и неожиданно для всех умер в тот же день
Житель Саранска умер после удаления папилломы в частной клинике
В Саранске молодой парень скончался после удаления папилломы в местной частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.
"В сентябре 2023 года на сайте регионального СМИ в сети Интернет размещена публикация о том, что в одной из больниц республики скончался 23-летний пациент. Согласно размещённой информации, молодому человеку удалили папиллому в частной клинике", — говорится в сообщении ведомства.
После, казалось бы, успешно проведённой операции врачи отпустили пациента домой, однако там ему резко поплохело. Родные вызвали скорую, которая снова доставила парня в больницу. Врачи делали всё возможное и боролись за жизнь молодого человека, однако спасти его, увы, не смогли. Теперь в деле разбираются правоохранители, организована процессуальная проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, как на Сахалине женщину чуть не убила куриная кость. Она прошла вниз по кишечнику почти на 2,5 метра и была на подходе к толстой кишке, однако из-за спаек в брюшной полости не смогла продвинуться дальше. В итоге врачи удалили четырёхсантиметровый предмет из тела пациентки и спасли ей жизнь.
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