Хамство, чиновники и ложь: Россияне раскрыли, что вызывает у них наибольший гнев

Большинство россиян испытывают сильный гнев всего раз в полгода или даже реже, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и kp.ru. Соответствующий ответ на заданный вопрос дали 37% респондентов.

24% утверждают, что испытывают это чувство несколько раз в месяц, ещё 13% — раз в неделю, а 7% — каждый день. Вообще не гневаются лишь 16% россиян.

Что касается причин гнева, то чаще всего у россиян его вызывают публичные личности: политики, артисты и блогеры. Об этом заявили 33% опрошенных. А 22% и вовсе гневаются на незнакомых людей. 18% пожаловались на коллег, а ещё 14% — на начальство.

Ещё меньше россиян видят в причине гнева своих супругов, такой ответ дали 11%. В то же время на детей гневаются 9%, на друзей — 4%, на родителей — 3%, а на братьев и сестёр — 2%.

На вопрос о том, что именно злит россиян, 38% вспомнили о личных ситуациях: отсутствие воспитания, наглость, завышенная самооценка, нарушение границ, навязывание мнения, глупость, хамство, неуважение, ложь и лицемерие. А 29% указали на социальные проблемы: бюрократию, коррупцию, рост цен, падение уровня жизни и бездействие чиновников.

12% вспомнили о бытовых проблемах, 11% — о рабочих моментах и отношениях с начальством, а 6% заявили, что они гневаются из-за ситуации с Украиной. Ещё 5% напомнили об автомобильных пробках.

Причём большинство россиян — 79% — заявили, что могут контролировать себя в гневе. В обратном призналось меньшинство — 3%.

Интересно также, что именно делают наши сограждане в приступе ярости. Так, 30% заявили, что стараются уйти от конфликта, 29% оказались готовы высказать своему оппоненту всё, что о нём думают, 23% гуляют и дышат, 19% выговариваются с близкими, 13% прибегают к табаку, а 3% — к спиртному. Более того, 3% сразу пробуют взять себя в руки, а 1% респондентов и вовсе занимаются спортом. Благо любителей разрешить конфликт радикальными методами оказалось в меньшинстве: 3% ударят обидчика, а 2% — что-то разобьют.

Вышеназванный опрос — часть цикла социологических исследований о подверженности россиян библейским грехам. В связи с этим результаты опроса прокомментировал старший священник храма на Крови в Екатеринбурге, отец Максим (Миняйло). По его словам, заявление 16% респондентов о том, что они никогда не гневались, — лукавство.

"Проблема в чём? Путь духовной жизни — это путь самопознания. На этом пути мы не всегда совершенны, не всегда объективны. Что-то мы забываем. Одно событие стирает из памяти другое, мы прошедшее не идентифицируем чётко. О том, испытывает ли человек гнев, хорошо бы спросить у его близких. Мы то сами себя, как правило, оправдываем, обеляем", — пояснил он.

Отец Максим добавил, что гнев может быть и благом, когда он играет роль защиты, своеобразного "иммунитета".