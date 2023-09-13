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13 сентября, 14:37

От сжатия челюсти до зуда: 15 признаков того, что внутри вас завелись паразиты

Врач Беляева предупредила, что вялость может говорить о паразитах в организме

Если в организме завелись паразиты, то выявить их можно по хронической усталости, бессоннице и беспричинной боли в мышцах. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

"Также сюда можно отнести депрессию, сильное сжатие челюсти, особенно во сне, мышечные и суставные боли без причины, потерю веса, уменьшение количества воды в клетках", — добавила она.

Кроме того, насторожить должны железодефицитная анемия, постоянные затяжные болезни и зуд в паховой области. Бывает, что пациенты жалуются на частый голод, вздутие живота, тошноту и желудочные боли. Всё это тоже может свидетельствовать о паразитах. Обычные обезболивающие препараты в подобных случаях не помогают.

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Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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