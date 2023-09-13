МО РФ: Военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий с октября

Военным пенсионерам – участникам спецоперации с октября выплатят полную компенсацию пенсий. Об этом сообщила замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова.

"Компенсация будет выплачена в стопроцентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года, далее — ежемесячно", — сказала представитель оборонного ведомства.

Замминистра добавила, что благодаря нововведению ведомство сможет выплатить военным компенсацию за весь период с момента их повторного поступления на службу и приостановления пенсионных выплат.