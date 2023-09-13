МО РФ: Военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий с октября
Военным пенсионерам – участникам спецоперации с октября выплатят полную компенсацию пенсий. Об этом сообщила замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова.
"Компенсация будет выплачена в стопроцентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года, далее — ежемесячно", — сказала представитель оборонного ведомства.
Замминистра добавила, что благодаря нововведению ведомство сможет выплатить военным компенсацию за весь период с момента их повторного поступления на службу и приостановления пенсионных выплат.
Напомним, 11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о компенсации пенсий военным пенсионерам, которые были мобилизованы или заключили контракт для участия в спецоперации. Глава государства поручил правительству определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов. Таким образом, все контрактники получат компенсацию с 24 февраля 2022 года, а мобилизованные — с 21 сентября.
ТАСС / Александр Река