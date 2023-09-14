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14 сентября, 04:00

Выяснилось, что бухгалтера и жители Волгограда лучше всех отстаивают свои права на доплаты

73% россиян никогда не пользовались правом на доплату за сверхурочную работу

Дополнительная оплата за переработку в полуторном или двойном размере является правом любого сотрудника. Однако, как оказалось, не все об этом знают. Так, по данным опроса "Авито.Работа", 73% россиян не знают и не используют это право.

Только 27% респондентов активно получают выплаты за сверхурочную работу. Чаще всех свои права отстаивают жители Волгограда (33%), Уфы (33%) и Омска (32%), а также работники бухгалтерии (39%), сферы администрирования (34%), IT (32%) и производства (31%).

Почти треть (31%) работающих россиян заявили, что знают порядок выплат, но он им ни разу не пригодился. А 42% работников даже не интересовались порядком оплаты сверхурочных часов.

"Важно отметить, что за дополнительную работу сотрудник может как попросить повышенную оплату, так и выбрать вместо неё внеочередной выходной. Это будет обязательный отгул, который предусмотрен в случаях переработки, согласно Трудовому кодексу"‎, — объяснил директор по развитию "Авито.Работы" Дмитрий Пучков.

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А ранее 37% россиян признались, что в этом году столкнулись с предвзятым отношением работодателей, особенно это касается возраста (56%), семейного положения (32%) и пола (27%).

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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