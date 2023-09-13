Охранник прямо на подиуме скрутил полуголого "манекенщика" в мусорном пакете на показе мод в США

Пранкер в необычном наряде заявился на Неделю моды в Нью-Йорке. "Манекенщик" надел на себя мусорный пакет и шапочку для душа, однако зрители сначала даже не поняли, что с его одеянием что-то не так. Кадры с показа завирусились в соцсети X (бывший Twitter).

Пранкер в мусорном пакете и шапке для душа заявился на Неделю моды Нью-Йорке. Видео © Twitter / jurgen_nauditt

Всё произошло на показе бренда Creators Inc., где парень продефилировал перед публикой в ярких шортах, белых кроссовках, шапочке для душа и прозрачной накидке. Он прошёл более половины пути, и никто из зрителей даже не обратил внимания на подмену модели — люди начали охать, лишь когда увидели бегущего к нему охранника. Сотрудник службы безопасности скрутил незваного гостя и поспешил выпроводить его из зала.