Бывший премьер Словакии и экс-глава МВД устроили эпичную драку прямо при журналистах

В Братиславе устроили потасовку экс-премьер Словакии Игор Матович и бывший министр внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк. Видео разлетелось в Сети.

В Братиславе подрались политики Игор Матович и Роберт Калиняк. Видео © Twitter / OstraVanda

Драма разыгралась прямо перед зданием правительства при многочисленных представителях СМИ. Оппозиционная партия "Направление — социальная демократия" устроила пресс-конференцию по миграционным вопросам. Матович, который стоит во главе правоконсервативной партии "Обычные люди и независимые личности", приехал к правительству на вездеходе.

Он включил громкоговорители, а затем начал в микрофон критиковать и оскорблять социал-демократов, больше всего досталось Калиняку. Тот в долгу не остался и, подбежав к машине, попробовал вырвать микрофон из рук Матовича, но неожиданно получил от него удар ногой. Разозлившись, Калиняк полез на обидчика с кулаками. Разнять дерущихся смог только подоспевший полицейский.

Очевидцы и местные СМИ связывают накал страстей с запланированными на 30 сентября досрочными выборами в парламент Словакии. Опросы показывают, что население готово большинством голосов поддержать партию "Направление — социальная демократия".