Москвич выкупил подъезд многоэтажки и перекрыл проход жильцам

В Москве на Студенческой улице жильцы многоэтажки не могут попасть домой через подъезд. Его вместе с квартирой на первом этаже купил новый жилец. Теперь эта территория считается частной собственностью, а рабочие уже начали заделывать проход. Жильцам приходится заходить домой через технические помещения, сообщает ТВЦ.

Новый хозяин подъезда ситуацию менять не собирается. По словам мужчины, 85-метровое помещение никогда не было общедомовым, недвижимость он приобрёл ещё год назад и продолжает платить налоги за площадь, а сейчас решил обустроить новый дом. По документам подъезд действительно принадлежит москвичу.

Его соседи считают причиной случившегося неразбериху в документации. В советские годы в этом доме переносили лифт, а подъезд вывели из общей зоны. Однако на планах это указать забыли. Сейчас соседи подают иск в суд. А пока им приходится пользоваться неудобным чёрным ходом.