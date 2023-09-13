Москвич выкупил подъезд многоэтажки и перекрыл проход жильцам
В Москве на Студенческой улице мужчина выкупил подъезд и закрыл его для жильцов
Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров
В Москве на Студенческой улице жильцы многоэтажки не могут попасть домой через подъезд. Его вместе с квартирой на первом этаже купил новый жилец. Теперь эта территория считается частной собственностью, а рабочие уже начали заделывать проход. Жильцам приходится заходить домой через технические помещения, сообщает ТВЦ.
Новый хозяин подъезда ситуацию менять не собирается. По словам мужчины, 85-метровое помещение никогда не было общедомовым, недвижимость он приобрёл ещё год назад и продолжает платить налоги за площадь, а сейчас решил обустроить новый дом. По документам подъезд действительно принадлежит москвичу.
Его соседи считают причиной случившегося неразбериху в документации. В советские годы в этом доме переносили лифт, а подъезд вывели из общей зоны. Однако на планах это указать забыли. Сейчас соседи подают иск в суд. А пока им приходится пользоваться неудобным чёрным ходом.
Ранее в Москве жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за пожара и потопа в подвале. В доме на Новинском бульваре начал расходиться резкий запах гари, который шёл с нижнего этажа. Предположительно, прорвало трубу с горячей водой, после чего возникло возгорание.