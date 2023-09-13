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13 сентября, 16:28
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Блинкен объявил о конце старого миропорядка из-за безграничной дружбы России и Китая

Блинкен: Мировому порядку, созданному после холодной войны, пришёл конец

Мировому порядку, сформировавшемуся после окончания холодной войны, пришёл конец. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время чтения лекции в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Он заявил, что события, которые сейчас происходят в мире, это не просто проверка прочности миропорядка, созданного после холодной войны, а его финал. Источниками главных вызовов, с его точки зрения, сейчас являются Китай и Россия, а переговоры на тему международного сотрудничества со временем становятся всё более сложным делом.

"Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнёрства, не имеющего пределов", — объяснил госсекретарь.

Херш заявил о риске войны между США и Россией из-за разведки

Херш заявил о риске войны между США и Россией из-за разведки

Ранее министр ВВС США заявил, что Китай усиливается в военном отношении для войны с США. Он призвал Пентагон собрать свои силы для отражения "растущей угрозы".

Обложка ©

Getty Images / Win McNamee

Юрий Лысенко
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