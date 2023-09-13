Блинкен объявил о конце старого миропорядка из-за безграничной дружбы России и Китая

Мировому порядку, сформировавшемуся после окончания холодной войны, пришёл конец. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время чтения лекции в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Он заявил, что события, которые сейчас происходят в мире, это не просто проверка прочности миропорядка, созданного после холодной войны, а его финал. Источниками главных вызовов, с его точки зрения, сейчас являются Китай и Россия, а переговоры на тему международного сотрудничества со временем становятся всё более сложным делом.

"Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнёрства, не имеющего пределов", — объяснил госсекретарь.