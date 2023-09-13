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Опубликовано 13 сентября 2023, 13:51
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Херш заявил о риске войны между США и Россией из-за разведки

Херш заявил, что доклады разведки об СВО могут привести к конфликту США с РФ

Американская разведка может спровоцировать вооружённый конфликт между США с Россией докладами о ходе СВО на Украине, считает журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Он предупредил, что Белый дом получает от Разведывательного управления Минобороны США (DIA) "безумно оптимистичные" доклады. Это вводит администрацию Вашингтона в заблуждение относительно успеха Украины в конфликте. По оценке Херша, американские власти не получают "политически неудобные" разведданные.

"Если это не остановить, то это может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет", предупредил журналист в аналитическом материале на своей странице на платформе Substack.

Зачем ЦРУ подставляет Белый дом и как это связано с мирными переговорами по Украине
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Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад осознал неизбежность победы России на Украине. По его мнению, некоторые страны теперь стараются минимизировать последствия этого для себя. А бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что в ВСУ грядёт восстание против Зеленского. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа.

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Getty Images / John Moore

Андрей Бражников
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