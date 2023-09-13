Херш заявил о риске войны между США и Россией из-за разведки

Американская разведка может спровоцировать вооружённый конфликт между США с Россией докладами о ходе СВО на Украине, считает журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Он предупредил, что Белый дом получает от Разведывательного управления Минобороны США (DIA) "безумно оптимистичные" доклады. Это вводит администрацию Вашингтона в заблуждение относительно успеха Украины в конфликте. По оценке Херша, американские власти не получают "политически неудобные" разведданные.