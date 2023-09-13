Генсек ООН обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что собирается обсудить зерновую сделку с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Беседу он намерен провести на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

"На следующей неделе я приму президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова, и этот вопрос (о зерновой сделке. — Прим. Лайфа) будет на столе дискуссий", — уточнил Гутерриш.