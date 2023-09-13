Генсек ООН обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Noushad Thekkayil
Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что собирается обсудить зерновую сделку с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Беседу он намерен провести на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
"На следующей неделе я приму президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова, и этот вопрос (о зерновой сделке. — Прим. Лайфа) будет на столе дискуссий", — уточнил Гутерриш.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить в ближайшее время со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки. По его словам, Анкара продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора.