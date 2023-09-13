Минобороны Азербайджана сообщило о гибели троих военных при аварии в горах

Трое азербайджанских военных погибли в аварии, случившейся с транспортным средством военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли трое военнослужащих азербайджанской армии", — сказано в сообщении пресс-службы.

Детали происшествия не разглашаются. Следствие приступило к расследованию обстоятельств ЧП.