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13 сентября, 18:35

В ЛНР задержан полицейский, угрожавший свидетелю по делу табельным оружием

СК РФ завёл дело на сотрудника уголовного розыска МВД ЛНР

СК РФ возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника уголовного розыска МВД ЛНР. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по ЛНР Елена Марковская.

"В республиканской столице возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска. Следственными органами СУ СК РФ по ЛНР по материалам УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РУВД МВД ЛНР", сообщила представитель МВД.

Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий, совершённом с угрозой применения насилия. Следствие показало, что в январе этого года подозреваемый приехал на улицу Оборонную в Луганске и, угрожая табельным пистолетом, заставлял свидетеля по делу о краже изменить данные ранее показания.

Дома у фигуранта уже прошли обыски. Следствие продолжает собирать доказательства по делу.

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Юрий Лысенко
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