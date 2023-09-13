В ЛНР задержан полицейский, угрожавший свидетелю по делу табельным оружием
СК РФ завёл дело на сотрудника уголовного розыска МВД ЛНР
СК РФ возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника уголовного розыска МВД ЛНР. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по ЛНР Елена Марковская.
"В республиканской столице возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска. Следственными органами СУ СК РФ по ЛНР по материалам УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РУВД МВД ЛНР", — сообщила представитель МВД.
Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий, совершённом с угрозой применения насилия. Следствие показало, что в январе этого года подозреваемый приехал на улицу Оборонную в Луганске и, угрожая табельным пистолетом, заставлял свидетеля по делу о краже изменить данные ранее показания.
Дома у фигуранта уже прошли обыски. Следствие продолжает собирать доказательства по делу.
Ранее Лайф рассказывал, как два лейтенанта полиции из Жулебинского отделения Москвы 26 и 36 лет напали на местного криптоинвестора, в наручниках усадили его в автомобиль и принялись вымогать у него деньги. Полицейские пригрозили мужчине проблемами с законом и уголовным делом, а затем предложили отдать им 26 миллионов рублей биткоинами, чтобы "замять следствие".
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